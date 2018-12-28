2018-12-28T07:59:26+03:00
Общество

В ближайшие выходные в Барнауле потеплеет

Дарья САВЕНКО
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Хорошая погода ожидается 31 декабря.Хорошая погода ожидается 31 декабря.Фото: Дарья САВЕНКО
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В ближайшие дни трескучий холод в Барнауле сменится погодой, при которой комфортно находиться на улице.

Так, в пятницу, 28 декабря, в краевой столице ожидается -21...-23 градуса, без осадков, ветер восточный, 2-7 м/с. В ночь на субботу, 29 декабря, температура опустится до -28...-30 градусов, а днем поднимется до -17...-19. Осадков также не ожидается, в утренние часы возможна изморозь, ветер восточный, 2-7 м/с. До -23...-25 градусов опустится температура в ночь на воскресенье, 30 декабря, а днем синоптики передают -10...-12 градусов. В такую погоду уже можно гулять по улице, не боясь обморозить нос или пальцы рук.

Хорошая погода ожидается и понедельник, 31 декабря, – ночная температура составит -13 градусов, а днем будет только -6 градусов.

Кстати

На основе многолетних наблюдений синоптики предполагают, что сильные морозы до -35…-40 градусов ожидаются в Алтайском крае в последнюю неделю января.

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