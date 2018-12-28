В Барнауле на участке улицы Юрина ограничат ночную парковку
В краевой столице на участке улицы Юрина ограничат ночную парковку.
Как сообщили в пресс-службе городской администрации, дорожные знаки, запрещающие остановку и стоянку транспортных средств в ночное время, установят на участке улицы Юрина от улицы Попова до здания по улице Юрина, 299и. Нововведения начнут действовать с сегодняшнего дня - 28 декабря.
В администрации отмечают, что эта мера направлена на обеспечение беспрепятственной работы снегоуборочной техники.
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