2018-12-28T07:20:12+03:00
Общество

В Барнауле на участке улицы Юрина ограничат ночную парковку

Это необходимо для уборки снега
Дарья САВЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

В краевой столице на участке улицы Юрина ограничат ночную парковку.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, дорожные знаки, запрещающие остановку и стоянку транспортных средств в ночное время, установят на участке улицы Юрина от улицы Попова до здания по улице Юрина, 299и. Нововведения начнут действовать с сегодняшнего дня - 28 декабря.

В администрации отмечают, что эта мера направлена на обеспечение беспрепятственной работы снегоуборочной техники.

Читайте также

Десять человек пострадали в аварии на Алтае

Десять человек, в том числе дети, пострадали в аварии, произошедшей в ночь на пятницу, 28 декабря, на алтайской трассе. Госпитализация потребовалась шестерым. Пять из них – это дети. Врачи установили у них травмы средней степени тяжести. У остальных четырех пассажиров легкие травмы (подробнее).

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Автобус с пассажирами в мороз застрял под Бийском
Железнодорожники Алтай-Кокса организовали новогоднюю экскурсию для детей сотрудников
В ближайшие выходные в Барнауле потеплеет
АлтГУ ищет место для нового корпуса
В Барнауле появились Снежная королева и карета Золушки
«КамАЗ» и автобус столкнулись на алтайской трассе
Ленточным борам Алтайского края присвоили особый статус
В Алтайском крае увеличится размер пособия семьям с первенцем
Инновационный светофор разработали в Алтайском крае
Виктор Томенко снял пять шаров с «Елки желаний» в Кремле
В Алтайском крае усилили охрану хвойных деревьев
Как будет ходить общественный транспорт на Новый год в Барнауле
Шикарный ремонт завершили в ДК города Барнаула
Сельчанин похитил 57 елей, предназначенных для продажи
«Единая Россия» взяла ситуацию с декларациями барнаульских депутатов на контроль
Барнаульца в сумке вынесли из дома и увезли в другой город
Мария Мотузная покинула Украину и уехала в Литву
Печную плиту, два пледа и покрывало украл житель Топчихи у соседа
В Белокурихе Toyota насмерть сбила пешехода
Жители алтайского села в канун Нового года боятся остаться без Дома культуры
Тысячи алтайских полицейских проследят за порядком в новогодние праздники