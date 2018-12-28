В Барнауле на участке улицы Юрина ограничат ночную парковку

СЕГОДНЯ 07:20 2018-12-28T07:20:12+03:00

Изменить размер текста: A A

В краевой столице на участке улицы Юрина ограничат ночную парковку.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, дорожные знаки, запрещающие остановку и стоянку транспортных средств в ночное время, установят на участке улицы Юрина от улицы Попова до здания по улице Юрина, 299и. Нововведения начнут действовать с сегодняшнего дня - 28 декабря.

В администрации отмечают, что эта мера направлена на обеспечение беспрепятственной работы снегоуборочной техники.

Читайте также

Десять человек пострадали в аварии на Алтае

Десять человек, в том числе дети, пострадали в аварии, произошедшей в ночь на пятницу, 28 декабря, на алтайской трассе. Госпитализация потребовалась шестерым. Пять из них – это дети. Врачи установили у них травмы средней степени тяжести. У остальных четырех пассажиров легкие травмы (подробнее).