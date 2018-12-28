2018-12-28T06:35:46+03:00
Общество

АлтГУ ищет место для нового корпуса

Дарья САВЕНКО
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Бочаров подчеркнул, что пока никакой конкретики по этому вопросу нет.Бочаров подчеркнул, что пока никакой конкретики по этому вопросу нет.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Алтайский государственный университет нуждается еще в одном корпусе для учебных занятий и лабораторий. Об этом «ТОЛК» сообщил врио ректора университета Сергей Бочаров.

В настоящий момент все лаборатории находятся в подвальных помещениях.

- Мы действительно нуждаемся в корпусе. Уже получили задание на проектирование, но пока не принято решение о земельном участке. Ну и, конечно, без региональной поддержки нам эту идею реализовать будет крайне сложно, - отметил врио ректора.

Бочаров подчеркнул, что пока никакой конкретики по этому вопросу нет. Сначала нужно определиться с участком земли.

- У университета есть ряд земельных участков, но их нужно согласовать. Рядом с корпусом на Димитрова, у Дворца спорта, есть подходящий земельный участок. По самому первому плану там должна была стоять библиотека. Место очень хорошее - как в формировании университетского кампуса, так и с позиции облагораживания архитектуры города. Поэтому было бы неплохо, если бы корпус стоял именно там, - резюмировал врио ректора.

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