АлтГУ ищет место для нового корпуса
Алтайский государственный университет нуждается еще в одном корпусе для учебных занятий и лабораторий. Об этом «ТОЛК» сообщил врио ректора университета Сергей Бочаров.
В настоящий момент все лаборатории находятся в подвальных помещениях.
- Мы действительно нуждаемся в корпусе. Уже получили задание на проектирование, но пока не принято решение о земельном участке. Ну и, конечно, без региональной поддержки нам эту идею реализовать будет крайне сложно, - отметил врио ректора.
Бочаров подчеркнул, что пока никакой конкретики по этому вопросу нет. Сначала нужно определиться с участком земли.
- У университета есть ряд земельных участков, но их нужно согласовать. Рядом с корпусом на Димитрова, у Дворца спорта, есть подходящий земельный участок. По самому первому плану там должна была стоять библиотека. Место очень хорошее - как в формировании университетского кампуса, так и с позиции облагораживания архитектуры города. Поэтому было бы неплохо, если бы корпус стоял именно там, - резюмировал врио ректора.