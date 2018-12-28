В Барнауле появились Снежная королева и карета Золушки
Столица Алтайского края продолжает преображаться к Новому году. Так в Железнодорожном районе появились Снежная королева и карета Золушки.
Улицы Барнаула уже украсили тысячами мерцающих огней. В мэрии рассказывают, что усилиями администрации района на проспекте Социалистическом появилась праздничная иллюминация. В едином стиле выполнена и улица Молодежная. Здесь установили красочные светящиеся растяжки, световые композиции «Подарки» и «Елочные игрушки», виньетки и многое другое.
Ранее в этом же районе появились такие композиции как карета Золушки и Снежная королева. Они уже полюбились горожанам и те активно делают селфи на их фоне.
На улице Молодежной и на проспектах Красноармейском и Строителей светящимися элементами украсили деревья.
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