Ленточным борам Алтайского края присвоили особый статус
На днях состоялось заседание Научно-технического совета под председательством замминистра природных ресурсов и экологии РФ Ивана Валентика, на котором было принято решение присвоить алтайскому ленточному бору особый статус.
Интересы Алтайского края на совещании представлял врио замминистра природных ресурсов и экологии, начальника управления лесами Владимир Черных.
-Летом 2018 года рабочей группой из представителей Рослесхоза, Рослесозащиты, Рослесинфорга, ВНИИЛМа были проведены обследования насаждений ленточных боров Алтайского края. Сегодня на основе результатов анализа возрастов рубок лесных насаждений и оценки эффективности осуществляемого использования лесов решено выделить ленточные боры в отдельный лесорастительный район, – сообщил Владимир Александрович.
В ближайший месяц рабочая группа должна будет разработать дорожную карту по изменению статуса боров и подготовить региональные нормативы по их охране, защите и воспроизводству.