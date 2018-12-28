Ленточным борам Алтайского края присвоили особый статус

СЕГОДНЯ 04:19 2018-12-28T04:19:16+03:00

Их будут охранять и воспроизводить

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На днях состоялось заседание Научно-технического совета под председательством замминистра природных ресурсов и экологии РФ Ивана Валентика, на котором было принято решение присвоить алтайскому ленточному бору особый статус.

Интересы Алтайского края на совещании представлял врио замминистра природных ресурсов и экологии, начальника управления лесами Владимир Черных.

-Летом 2018 года рабочей группой из представителей Рослесхоза, Рослесозащиты, Рослесинфорга, ВНИИЛМа были проведены обследования насаждений ленточных боров Алтайского края. Сегодня на основе результатов анализа возрастов рубок лесных насаждений и оценки эффективности осуществляемого использования лесов решено выделить ленточные боры в отдельный лесорастительный район, – сообщил Владимир Александрович.

В ближайший месяц рабочая группа должна будет разработать дорожную карту по изменению статуса боров и подготовить региональные нормативы по их охране, защите и воспроизводству.