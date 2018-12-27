В Алтайском крае увеличится размер пособия семьям с первенцем

СЕГОДНЯ 17:26 2018-12-27T17:26:12+03:00

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С 2019 года в Алтайском крае увеличится размер ежемесячной выплаты в связи с рождением первого ребенка.

Как сообщили в пресс-службе Минтрудсоцзащиты региона, семьям, обратившимся за назначением ежемесячного пособия с 1 января 2019 года, будут выплачивать 9811 рублей. Ежемесячная выплата, назначенная в 2018 году, составит 9434 рубля до окончания периода назначения.

Получить выплаты могут семьи со среднедушевым доходом не выше полуторакратной величины прожиточного минимума, установленной в крае за второй квартал 2018 года для трудоспособного населения. В 2019 году эта величина составит 14 859 рублей на каждого члена семьи.

Пособие семье с первенцем назначается на один год. После этого родителям необходимо подать новое заявление и представить документы.

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