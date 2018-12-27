Инновационный светофор разработали в Алтайском крае

СЕГОДНЯ 16:48 2018-12-27T17:22:05+03:00

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Барнаульское научно-производственное предприятие «Лосев» разработало инновационный светофор. Сейчас эта разработка проходит испытание в Новосибирской области. Там оборудовали железнодорожный переезд дополнительной световой индикацией.

Как сообщили в Министерстве экономического развития Алтайского края, за счет специальных линз она может формировать сложные световые формы.

- Выезд на не оборудованный шлагбаумом железнодорожный переезд на запрещающий сигнал семафора - довольно частое явление, особенно в ночное время. В условиях продолжительной и снежной российской зимы разметка на дорожном полотне скрыта грязью, снегом и рассыпаемыми химикатами, а оборудовать все переезды шлагбаумами не представляется возможным, - отмечают в пресс-службе.

Устройство светит на дорогу и образует яркую красную полоску перед стоп-линией для автомобиля. Это заставит водителя остановиться. Срок службы такой индикации превышает 50 тысяч часов.