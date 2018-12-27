Виктор Томенко снял пять шаров с «Елки желаний» в Кремле

СЕГОДНЯ 14:21 2018-12-27T14:21:14+03:00

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Губернатор Алтайского края Виктор Томенко снял с «Елки желаний» в Кремле пять шаров. Об этом он сообщил в своем Instagram.

- Перед заседанием Госсовета сегодня побывал на «Елке желаний» в Кремле. Добровольцы предложили выбрать одно или несколько новогодних желаний детей и взрослых из Алтайского края. Все они в силу разных причин нуждаются в помощи. Из пяти шаров выбрал все пять. Уже дал поручение связаться с ребятами и выяснить детали. В субботу обсудим, какие ресурсы привлечь – государственные, муниципальные или бюджетные средства. Желания должны быть выполнены до 13 января – до старого Нового года. Нужно торопиться! - написал Томенко.

«Елка желаний» появилась в Кремле 27 декабря. Каждый руководитель ведомства или региона должен сорвать одну такую гирлянду и исполнить мечту тяжелобольного ребенка, как это ранее сделал Владимир Путин.