В Алтайском крае усилили охрану хвойных деревьев

СЕГОДНЯ 14:01 2018-12-27T14:01:28+03:00

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До Нового года остаются считанные дни и в лесничествах Алтайского края усилили охрану хвойных деревьев. Там проводятся постоянные рейды.

Как сообщает Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края, мобильные группы из пяти - семи лесных инспекторов работают в каждом лесничестве. В этом году специалисты провели уже более 400 рейдов и выявили семь фактов незаконных рубок. Нарушители срубили более 200 новогодних деревьев. Ущерб составит почти 700 тысяч рублей.

- По двум фактам составлены административные протоколы, по четырем - направлены заявления в полицию, по одному факту вынесено постановление по части 1 статьи 8.28 КоАП РФ «Незаконная рубка, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев, кустарников, лиан, - уточняют в ведомстве.

В регионе продолжают рейдовые мероприятия, направленные на охрану хвойного молодняка.