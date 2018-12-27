Как будет ходить общественный транспорт на Новый год в Барнауле

СЕГОДНЯ 13:35 2018-12-27T13:45:47+03:00

В первый день года 50% автобусов не выйдут в рейс Фото: Дарья САВЕНКО

В первый день года 50% автобусов не выйдут в рейс

Изменить размер текста: A A

В Барнауле составили график работы общественного транспорта в предстоящие новогодние выходные 2019 года.

В последний день уходящего года, 31 декабря, общественный транспорт будет работать в привычном режиме, а уже 1 января в рейс не выйдут 50% автобусов. Ничего удивительного в этом нет. Ни для кого не секрет, что в первые дни нового года пассажиропоток резко сокращается.

2 и 3 января автобусы будут ходить по расписанию выходного дня, но при этом с сокращением числа транспорта на 20%.

В период с 4 по 8 января автобусы будут выходить в рейс по расписанию выходного дня с полным количеством подвижного состава.

Отдельной строкой прописаны маршруты на ночь празднования Рождества Христова – с 6 на 7 января. После службы горожан будут развозить на трамваях и троллейбусах.

От Покровского кафедрального собора

Маршруты трамвая №№1 и 7.

Выход: в 1.30.

Отправление: до станции «Докучаево» и станции «Кордон».

От Свято-Никольской церкви

Маршруты троллейбуса №№1 и 6.

Выход: в 1.45.

От Александро-Невского собора

Маршруты трамвая №№8 и 9.

Выход: в 1.15.