Как будет ходить общественный транспорт на Новый год в Барнауле
В Барнауле составили график работы общественного транспорта в предстоящие новогодние выходные 2019 года.
В последний день уходящего года, 31 декабря, общественный транспорт будет работать в привычном режиме, а уже 1 января в рейс не выйдут 50% автобусов. Ничего удивительного в этом нет. Ни для кого не секрет, что в первые дни нового года пассажиропоток резко сокращается.
2 и 3 января автобусы будут ходить по расписанию выходного дня, но при этом с сокращением числа транспорта на 20%.
В период с 4 по 8 января автобусы будут выходить в рейс по расписанию выходного дня с полным количеством подвижного состава.
Отдельной строкой прописаны маршруты на ночь празднования Рождества Христова – с 6 на 7 января. После службы горожан будут развозить на трамваях и троллейбусах.
От Покровского кафедрального собора
Маршруты трамвая №№1 и 7.
Выход: в 1.30.
Отправление: до станции «Докучаево» и станции «Кордон».
От Свято-Никольской церкви
Маршруты троллейбуса №№1 и 6.
Выход: в 1.45.
От Александро-Невского собора
Маршруты трамвая №№8 и 9.
Выход: в 1.15.