Шикарный ремонт завершили в ДК города Барнаула

СЕГОДНЯ 12:35 2018-12-27T12:35:39+03:00

На него потратили более 28,5 млн рублей

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Рабочие к Новому году практически завершили ремонт во Дворце культуры города Барнаула. Уже сейчас он может принимать маленьких гостей.

В общей сложности на ремонт выделили 28,6 миллионов рублей. На эти деньги модернизировали зрительскую зону, фойе и вестибюль Дворца культуры. Теперь здесь новый пол и отделка стен и колонн, новые светильники, ограждения и потолки, новый буфет, гардероб и туалеты. Остался самый минимум – повесить новые люстры. Однако новогодние представления можно проводить и без них.

В ДК показывают спектакль для детей 1-4 классов - «Сказка лунных дорог». Ее уже посмотрели около шесты тысяч школьников.

Сегодня, 27 декабря, результат реконструкции здания оценил глава Барнаула Сергей Дугин. Ему понравилась работа и он выразил надежду, что «атмосфера обновленного Дворца культуры города будет способствовать развитию талантов жителей Барнаула».