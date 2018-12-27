Сельчанин похитил 57 елей, предназначенных для продажи

СЕГОДНЯ 12:33 2018-12-27T12:33:59+03:00

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В Алтайском крае сотрудники полиции раскрыли кражу елей. Инцидент произошел накануне в селе Малый Бащелак.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, у 40-летнего мужчины был договор на приобретение 110 деревьев. Во время погрузки работников лесхоза рядом не оказалось, поэтому он дополнительно погрузил себе еще 57 деревьев.

Отсутствие деревьев обнаружили после ревизии. В этот же день сотрудники уголовного розыска отделения полиции по Чарышскому району задержали мужчину. Свою вину он отрицать не стал. Ущерб составил более 20 тысяч рублей. Похищенные ели изъяли.

Уголовное дело возбудили по статье «Кража».

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