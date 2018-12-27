2018-12-27T12:24:49+03:00
Политика

«Единая Россия» взяла ситуацию с декларациями барнаульских депутатов на контроль

САПОЖКОВА Александра
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Секретарь Алтайского отделения «ЕР» Александр Романенко прокомментировал ситуацию с 14-ю депутатами Барнаульской Гордумы. Напомним, из-за неточностей, допущенных в декларациях за 2017 год, их могут лишить мандатов.

- Мы пообщались с депутатами, проанализировали ситуацию, видим, что у них не было злого умысла. Это небрежное отношение к обязанностям, что недопустимо. В будущем и депутатам нужно ответственнее подходить к этому вопросу, и законодателям предпринять меры, чтобы подобного больше не случалось. Эта ситуация на контроле, - отметил секретарь.

Депутат АКЗС, руководитель регисполкома партии Денис Голобородько считает, что не стоит делать выводы в отношении депутатов до решения суда:

- Это некорректно. Вопрос заполнения и предоставления деклараций в соответствии с законом находится у нас на контроле. Для недопущения подобных ситуаций мы уделим особое внимание техническим, организационным и юридическим вопросам подготовки и подачи деклараций, особенно для депутатов сельских территорий.

Ранее Голобородько говорил, что меры ответственности для депутатов различных уровней должны быть идентичными, их необходимо унифицировать. Однако на сегодня они разные.

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