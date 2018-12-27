2018-12-27T11:04:41+03:00
Происшествия

Печную плиту, два пледа и покрывало украл житель Топчихи у соседа

Причиненный ущерб оценили в 10 тысяч рублей
Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Печную плиту, два пледа и покрывало украл житель Топчихи у соседаПечную плиту, два пледа и покрывало украл житель Топчихи у соседаФото: предоставлено пресс-службой
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19-летний житель села Топчиха Алтайского края решил поживиться имуществом своего соседа. Он проник в чужой дом через окно, которое разбил деревянной палкой.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю, злоумышленник похитил из дома соседа печную плиту, два пледа и покрывало. Хозяин обворованного дома оценил причиненный ему ущерб в 10 тысяч рублей.

Подозреваемого задержали сотрудники уголовного розыска местного отдела полиции. Все похищенное имущество правоохранители изъяли и вернули потерпевшему.

В настоящее время по факту кражи с незаконным проникновением в жилище возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

В отношении подозреваемого выбрали меру пресечения - заключение под стражу.

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