В Белокурихе Toyota насмерть сбила пешехода

СЕГОДНЯ 10:34 2018-12-27T11:30:38+03:00

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Смертельное ДТП случилось в Белокурихе 26 декабря в 22:10 минут на улице Братьев Ждановых.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, 31-летний водитель автомобиля «Тойота Королла» не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и наехал на пешехода – 66-летнего мужчину, который двигался по правому краю проезжей части в попутном направлении.

В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход от полученных телесных повреждений скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи.

В настоящее время по данному факту сотрудниками полиции межмуниципального отдела МВД России «Белокурихинский» проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

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