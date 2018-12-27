2018-12-27T09:38:04+03:00
Общество

Жители алтайского села в канун Нового года боятся остаться без Дома культуры

САПОЖКОВА Александра
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Здание Дома культуры в селе Новые Зори Павловского района нуждается в капитальном ремонте. Не первый год оно находится в аварийном состоянии, а местные чиновники долго не могли решить, кто должен содержать помещение и оплачивать его ремонт.

Этот ДК – единственное место для отдыха и развлечений в селе, где проживает три с половиной тысячи человек. И жители боятся, что останутся без помещения в канун Нового года.

- В здании опасно находиться, а на носу праздничные мероприятия, которые больше негде проводить, - передают «Наши новости».

Как рассказал глава Новозоринского сельсовета Валентин Борисов, такая ситуация сложилась из-за того, что основная часть здания Дома культуры находится на балансе администрации района, и только его малая часть - в ведении сельсовета.

Глава заверил, что без праздника люди не останутся – кровлю отремонтируют до Нового года на средства района.

- Ремонт заканчивается – цена вопроса два миллиона 63 тысячи рублей. Финансирования пока нет, после окончания работ сделаем заявку, ожидаем, что профинансируют, - сказал Валентин Борисов.

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