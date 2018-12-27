2018-12-27T09:11:07+03:00
Общество

Тысячи алтайских полицейских проследят за порядком в новогодние праздники

Дарья САВЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

Полицейские будут дежурить на каждом праздничном мероприятии, которые запланированы в Алтайском крае.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, по предварительным данным планируется проведение 7766 массовых мероприятий, в которых примут участие около 650 тысяч человек, из которых почти 430 тысяч детей. Для обеспечения охраны общественного порядка и безопасности граждан задействовано около пяти тысяч сотрудников органов внутренних дел, более 250 сотрудников (военнослужащих) Росгвардии, более трех тысяч членов народных дружин, около 150 представителей частных охранных организаций и казачества, предусмотрен резерв».

В ведомстве отметили, что в период новогодних праздников количество краж может увеличиться - многие в период «зимних каникул» уезжают на отдых, к родственникам и знакомым, при этом жилище остается без присмотра и охраны. По состоянию на декабрь 2018 на территории Алтайского края зарегистрировано почти тысяча краж, из них раскрыто более 600 преступлений. Раскрываемость таких краж составляет около 70%.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мария Мотузная покинула Украину и уехала в Литву
Печную плиту, два пледа и покрывало украл житель Топчихи у соседа
В Белокурихе Toyota насмерть сбила пешехода
Жители алтайского села в канун Нового года боятся остаться без Дома культуры
ЧП в алтайском онкодиспансере: Пациентка выпала из окна
До конца года в Новоалтайске должны ввести проблемный долгострой "Демидов Парк"
Особый статус получили ленточные боры Алтая
Соревнования на призы Деда Мороза пройдут в Белокурихе
Женсовет Алтай-Кокса открыл выставку елочных игрушек
5 оригинальных идей для недорогих новогодних презентов
В Барнауле осудили банду, взламывавшую кассовые аппараты
Горячую линию по мусорной реформе открыли в Алтайском крае
Барнаульцы смогут отдать новогодние ели животным
Бийчанин жестоко расправился с парой, требуя вернуть долг
В Барнауле автобус №20 сбил пешехода и врезался в "Рено"
Автомобиль сельсовета ехал на детскую елку и перевернулся (видео)
Светодиодный трехметровый корабль установили в сквере адмирала Кузнецова
Бывший алтайский чиновник устроился работать в «Марию-Ра»
Более 98% алтайских выпускников успешно написали итоговое сочинение
Сын экс-мэра Барнаула Игоря Савинцева досрочно вышел на свободу
Алтай-Кокс поздравил ветеранов с Новым годом
На службе у сибирских энергетиков - современные методы диагностики оборудования
Автомобилистка сбила 10-летнего мальчика на переходе и скрылась
Цепь от трактора пробила голову подростку