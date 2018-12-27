Тысячи алтайских полицейских проследят за порядком в новогодние праздники

СЕГОДНЯ 09:11 2018-12-27T09:11:07+03:00

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Полицейские будут дежурить на каждом праздничном мероприятии, которые запланированы в Алтайском крае.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, по предварительным данным планируется проведение 7766 массовых мероприятий, в которых примут участие около 650 тысяч человек, из которых почти 430 тысяч детей. Для обеспечения охраны общественного порядка и безопасности граждан задействовано около пяти тысяч сотрудников органов внутренних дел, более 250 сотрудников (военнослужащих) Росгвардии, более трех тысяч членов народных дружин, около 150 представителей частных охранных организаций и казачества, предусмотрен резерв».

В ведомстве отметили, что в период новогодних праздников количество краж может увеличиться - многие в период «зимних каникул» уезжают на отдых, к родственникам и знакомым, при этом жилище остается без присмотра и охраны. По состоянию на декабрь 2018 на территории Алтайского края зарегистрировано почти тысяча краж, из них раскрыто более 600 преступлений. Раскрываемость таких краж составляет около 70%.