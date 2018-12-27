2018-12-27T09:03:15+03:00
Происшествия

ЧП в алтайском онкодиспансере: Пациентка выпала из окна

Дарья САВЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

Накануне в Алтайском краевом онкологическом диспансере «Надежда» случилось происшествие – из окна выпала женщина.

Как сообщает «Политсибру», пострадавшая выжила, но находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации. Причины, по которым женщина так поступила – неизвестны. Уточняется, что выпала она без посторонней помощи, а несколько дней назад перенесла серьезную операцию.

В правоохранительных органах, онкоцентре и минздраве Алтайского края «Политсибру» информацию оперативно подтвердить не смогли. Информагентство направил в региональное министерство здравоохранения официальный запрос.

Читайте также

Цепь от трактора пробила голову подростку

Руководитель одного из сельхозпредприятий Кулундинского района пойдет под суд за грубое нарушение правил безопасности при производстве работ. Следствие установило, что на предприятии не проводили мероприятия по охране труда, инструктажи, грубо игнорировались правила безопасности (подробнее).

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мария Мотузная покинула Украину и уехала в Литву
Печную плиту, два пледа и покрывало украл житель Топчихи у соседа
В Белокурихе Toyota насмерть сбила пешехода
Жители алтайского села в канун Нового года боятся остаться без Дома культуры
Тысячи алтайских полицейских проследят за порядком в новогодние праздники
До конца года в Новоалтайске должны ввести проблемный долгострой "Демидов Парк"
Особый статус получили ленточные боры Алтая
Соревнования на призы Деда Мороза пройдут в Белокурихе
Женсовет Алтай-Кокса открыл выставку елочных игрушек
5 оригинальных идей для недорогих новогодних презентов
В Барнауле осудили банду, взламывавшую кассовые аппараты
Горячую линию по мусорной реформе открыли в Алтайском крае
Барнаульцы смогут отдать новогодние ели животным
Бийчанин жестоко расправился с парой, требуя вернуть долг
В Барнауле автобус №20 сбил пешехода и врезался в "Рено"
Автомобиль сельсовета ехал на детскую елку и перевернулся (видео)
Светодиодный трехметровый корабль установили в сквере адмирала Кузнецова
Бывший алтайский чиновник устроился работать в «Марию-Ра»
Более 98% алтайских выпускников успешно написали итоговое сочинение
Сын экс-мэра Барнаула Игоря Савинцева досрочно вышел на свободу
Алтай-Кокс поздравил ветеранов с Новым годом
На службе у сибирских энергетиков - современные методы диагностики оборудования
Автомобилистка сбила 10-летнего мальчика на переходе и скрылась
Цепь от трактора пробила голову подростку