ЧП в алтайском онкодиспансере: Пациентка выпала из окна

СЕГОДНЯ 08:38 2018-12-27T09:03:15+03:00

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Накануне в Алтайском краевом онкологическом диспансере «Надежда» случилось происшествие – из окна выпала женщина.

Как сообщает «Политсибру», пострадавшая выжила, но находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации. Причины, по которым женщина так поступила – неизвестны. Уточняется, что выпала она без посторонней помощи, а несколько дней назад перенесла серьезную операцию.

В правоохранительных органах, онкоцентре и минздраве Алтайского края «Политсибру» информацию оперативно подтвердить не смогли. Информагентство направил в региональное министерство здравоохранения официальный запрос.

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