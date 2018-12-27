До конца года в Новоалтайске должны ввести проблемный долгострой "Демидов Парк"

СЕГОДНЯ 08:30 2018-12-27T08:31:04+03:00

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Один из домов печально известного жилищного комплекса "Демидов Парк" (на ул. Прудской, 40 в Новоалтайске) планируют сдать в последние дни уходящего года. Но это при том, если застройщик устранит все недостатки.

- Застройщик уведомил Госинспекцию о завершении работ, проведены проверки. Но были выявлены замечания, их сейчас устраняют. Надеемся, что до конца года это сделают, и ввод жилья состоится, - сказал начальник управления строительства и территориального планирования минстройтранса края Игорь Спивак.

Но дольщики заселиться сразу не смогут – им придется делать ремонт, так как квартиры сдают не "под ключ".

Напомним, что сдача объекта затянулась на четыре года. Дом начали строить в 2012-м, заселиться дольщики должны были в 2016-м. Дело сдвинулось с мертвой точки после того, как алтайские власти решили купить там квартиры для работников тубдиспансера, пишет "Толк".

Что касается еще одного долгостроя «Демидова парка» в Новоалтайске на ул. Южсиба, 52, то в рамках уголовного процесса ведется разбирательство.

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