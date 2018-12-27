Ленточные боры Алтая получили особый статус

СЕГОДНЯ 07:46 2018-12-27T08:40:40+03:00

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Ленточным борам Алтайского края присвоен особый статус.

Соответствующее решение приняли на заседании Научно-технического совета под председательством замминистра природных ресурсов и экологии Российской Федерации, руководителя Рослесхоза Ивана Валентика. Минприроды Алтайского края представлял врио замминистра природных ресурсов и экологии Алтайского края, начальник управления лесами Владимир Черных.

- Летом 2018 года рабочей группой из представителей Рослесхоза, Рослесозащиты, Рослесинфорга, ВНИИЛМа были проведены обследования насаждений ленточных боров Алтайского края. Сегодня на основе результатов анализа возрастов рубок лесных насаждений и оценки эффективности осуществляемого использования лесов решено выделить ленточные боры в отдельный лесорастительный район, – цитирует слова Черных пресс-служба Минприроды Алтайского края.

Рабочей группе поручено разработать дорожную карту по изменению статуса ленточных боров и подготовить региональные нормативы по охране, защите и воспроизводству лесов данной категории.