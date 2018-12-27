Соревнования на призы Деда Мороза пройдут в Белокурихе

СЕГОДНЯ 06:48 2018-12-27T06:48:16+03:00

Изменить размер текста: A A

Состязания по горнолыжному спорту на призы Деда Мороза пройдут в Белокурихе. Соревнования пройдут с 27 по 29 декабря.

По словам организаторов, открытое первенство Алтайского края на приз Деда Мороза пройдет на базе горнолыжного комплекса «Благодать». К моменту старта соревнований, заявки подали более 160 юных спортсменов. Это представители не только Алтайского края, но и Республики Алтай, а также Новосибирской и Кемеровской областей.

За награды поборются ребята от 11 до 15 лет. Защищать честь нашего региона будут воспитанники СДЮСШОР «Горные лыжи». Кстати, не исключено, что соревнования могут немного сдвинуть из-за пришедших на Алтай морозов. По данным синоптиков, минувшая ночь была самой холодной в декабре. На данный момент в Белокурихе около – 30 градусов. Из-за влажности ощущается как -36.