2018-12-27T06:48:16+03:00
Спорт

Соревнования на призы Деда Мороза пройдут в Белокурихе

Из-за морозов их могут перенести
Анна СЕМИНА
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Состязания по горнолыжному спорту на призы Деда Мороза пройдут в Белокурихе. Соревнования пройдут с 27 по 29 декабря.

По словам организаторов, открытое первенство Алтайского края на приз Деда Мороза пройдет на базе горнолыжного комплекса «Благодать». К моменту старта соревнований, заявки подали более 160 юных спортсменов. Это представители не только Алтайского края, но и Республики Алтай, а также Новосибирской и Кемеровской областей.

За награды поборются ребята от 11 до 15 лет. Защищать честь нашего региона будут воспитанники СДЮСШОР «Горные лыжи». Кстати, не исключено, что соревнования могут немного сдвинуть из-за пришедших на Алтай морозов. По данным синоптиков, минувшая ночь была самой холодной в декабре. На данный момент в Белокурихе около – 30 градусов. Из-за влажности ощущается как -36.

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