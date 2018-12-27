Женсовет Алтай-Кокса открыл выставку елочных игрушек
Женсовет Алтай-Кокса открыл выставку елочных игрушекФото: предоставлено пресс-службой
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На Алтай-Коксе прошел конкурс елочных игрушек ручной работы. Женсовет предложил заводчанам создать новогодние композиции.
Рукодельницы-заводчанки выполнили творческие работы в разных техниках: шитье, вязание, вышивка, квилинг, резьба по дереву. Для оформления применяли не только традиционные бумагу и ткани, но и конфеты, кофейные зерна, бусы, мишуру, блестки, фольгу, атласные ленты.
Самые оригинальные поделки заводчан представили на выставке «Наряжаем елку вместе». Все участники конкурса получили новогодние подарки от женсовета.
Женсовет Алтай-Кокса открыл выставку елочных игрушекФото: предоставлено пресс-службой