СЕГОДНЯ 06:05 2018-12-27T06:17:24+03:00

Где в Барнауле можно купить сувениры сразу всем и в одном месте

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Приятная суматоха, ожидание чего-то загадочного и волнующего… В преддверии долгожданного праздника так хочется каждому уделить внимание, преподнося пусть недорогой, но полезный, а может, просто милый сердцу подарочек.

Мы совместно с барнаульским магазином сувениров «Лавка добра» и ее многочисленными талантами, руками которых создаются настоящие хэнд-мейд шедевры, подготовили для вас интересные и вполне бюджетные идеи подарков к Новому 2019 году.

5 оригинальных идей для недорогих новогодних презентов

1. Хрюшка – символ года. Это, пожалуй, самый универсальный презент. Тем более, что в «Лавке добра» этого добра (простите, за каламбур) огромное количество. Магниты, колокольчики, мягкие игрушки, статуэтки, брелоки… Кому что нравится!

2. Авоська. Ее, кстати, можно использовать не только в качестве самостоятельного подарка, но и как оригинальную упаковку! Положите в «Алтайскую авоську» пару кг апельсинов и «Советское» шампанское – чем не прекрасный, а главное актуальный набор с оттенком ностальгии?

3.Оздоровительные продукты. Подарив близким – бальзам на основе пантов марала, травяные чаи, эликсиры, витамины, продукцию пчеловодства – вы продемонстрируете особое внимание и заботу к ним. И вообще, помните, что говорил Вини Пух? «Лучший подарок, по-моему, мед!» И мы с этим абсолютно солидарны.

4. Игрушки из валяной шерсти. Трогательные, забавные, очень милые. Особенно приглянутся малышам. Но и взрослые не останутся к ним равнодушными. Ведь шерсть — это один из самых эффективных, а главное натуральных анти-стрессов. Достаточно подержать такую игрушку в руках пару минут, погладить ее, слегка помять подушечками пальцев – и негативные эмоции, которые бушевали у вас в душе – улягутся.

5. Деревянные конструкторы и наборы для творчества. Чем заняться долгими зимними вечерами? Вот вы и подарите друзьям ответ на этот вопрос. Прекрасный способ скоротать время и получить в результате своих усилий симпатичную вещицу.

А еще в ассортименте «доброго» магазинчика вкусные подарочные наборы, зимние композиции и авторские подсвечники, милые валеночки, звонкие колокольчики и многое другое…В общем, здесь вы сможете купить целые сани подарков для родных и близких по очень привлекательной цене. У них даже девиз соответствующий: «Небольшая цена большого счастья». И это действительно так. Приходите и убедитесь сами!

Магазин сувениров и новогодних товаров «Лавка добра»:

г.Барнаул, ул.Молодежная 28

+7-905-080-58-85

https://www.instagram.com/lavka_dobra_brn/?utm_source=ig_profile_share&igshid=1b9i6z55fs9s

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