2018-12-27T05:12:27+03:00
Происшествия

В Барнауле осудили банду, взламывавшую кассовые аппараты

Дарья САВЕНКО
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В Барнауле вступил в силу приговор в отношении трех членов преступной группы, чья незаконная деятельность охватывала территорию от Калининграда до Барнаула.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, осужденные якобы приехав на заработки в Калининград, пытались вскрыть банкомат и похитить оттуда около 4 млн.руб. Однако, сработала сигнализация и преступники скрылись.

После они переехали в Барнаул и начали воровать тут. Преступники залазили в павильоны различных торговых организаций, где вскрывали кассовые аппараты с деньги. Украли они более 50 тысяч рублей.

Приговором суда, оставленным без изменения апелляционной инстанцией, осужденным назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 5 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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