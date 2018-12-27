В Барнауле осудили банду, взламывавшую кассовые аппараты
В Барнауле вступил в силу приговор в отношении трех членов преступной группы, чья незаконная деятельность охватывала территорию от Калининграда до Барнаула.
Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, осужденные якобы приехав на заработки в Калининград, пытались вскрыть банкомат и похитить оттуда около 4 млн.руб. Однако, сработала сигнализация и преступники скрылись.
После они переехали в Барнаул и начали воровать тут. Преступники залазили в павильоны различных торговых организаций, где вскрывали кассовые аппараты с деньги. Украли они более 50 тысяч рублей.
Приговором суда, оставленным без изменения апелляционной инстанцией, осужденным назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 5 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
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