Горячую линию по мусорной реформе открыли в Алтайском крае
Министерство природы Алтайского края открыло «горячую линию» по вопросам грядущей мусорной реформы.
Как сообщили в самом ведомстве, создали «горячую линию» по поручению федерального министерства, чтобы не допустить сбоев, которые могут привести к мусорному коллапсу. Звонить можно как с вопросами, так рассказать о каких-либо нарушениях. Для этого на новогодние каникулы назначат дежурных.
- В новогодние праздники нагрузка на данную отрасль, как известно, возрастает, поэтому министр попросил на местах «взять на особый контроль с персональной ответственностью» вопрос реализации реформы ТКО, - отмечают в пресс-службе.
Прямая линия по фактам нарушения природоохранного законодательства:
- бесплатный федеральный номер: 8-800-100-94-00 (по всей России);
- региональный номер: (3852) 63-66-40 (по Алтайскому краю).
Напомним, с 1 января 2019 года весь Алтайский край должен будет перейти на новую систему обращения с отходами.