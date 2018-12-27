2018-12-27T04:28:58+03:00
Общество

Горячую линию по мусорной реформе открыли в Алтайском крае

Дарья САВЕНКО
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Горячую линию по реформе вывоза мусора открыли в Алтайском краеГорячую линию по реформе вывоза мусора открыли в Алтайском краеФото: Дарья САВЕНКО
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Министерство природы Алтайского края открыло «горячую линию» по вопросам грядущей мусорной реформы.

Как сообщили в самом ведомстве, создали «горячую линию» по поручению федерального министерства, чтобы не допустить сбоев, которые могут привести к мусорному коллапсу. Звонить можно как с вопросами, так рассказать о каких-либо нарушениях. Для этого на новогодние каникулы назначат дежурных.

- В новогодние праздники нагрузка на данную отрасль, как известно, возрастает, поэтому министр попросил на местах «взять на особый контроль с персональной ответственностью» вопрос реализации реформы ТКО, - отмечают в пресс-службе.

Прямая линия по фактам нарушения природоохранного законодательства:

- бесплатный федеральный номер: 8-800-100-94-00 (по всей России);

- региональный номер: (3852) 63-66-40 (по Алтайскому краю).

Напомним, с 1 января 2019 года весь Алтайский край должен будет перейти на новую систему обращения с отходами.

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