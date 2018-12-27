Барнаульцы смогут отдать новогодние ели животным
Любой барнаулец может принять участие в акции «Елки, палки, пять бизонов» и накормить животных. Для этого лишь нужно передать после новогодних праздников елки для вторичного использования.
Акция будет проходить в два этапа. По информации отдела по охране окружающей среды на первом этапе 13 января будет функционировать семь временных точек сбора елей. Мобильный сбор будет организован командой «Мусора.Больше.Нет».
С 11:00 до 13:00:
- рядом с ТРЦ «Юность» (улица Тимуровская, 17);
- в районе площади Октября «Зеленый сквер» со стороны проспекта Калинина;
- площадь «Кузнецова» (улица Балтийская, 53);
- сквер рядом с ТОЦ «Гулливер Парк» (проспект Красноармейский, 51а);
- парковочная площадка на пересечении улиц Взлетной и Ускова.
С 12:00 до 14:00:
- площадь «Народная» (улица Попова,86);
- парковочная площадка возле ТРЦ «ОГНИ» (улица Антона Петрова, 219Б).
Также 13 января возможно в течение дня привезти ели самостоятельно в конно-спортивный клуб санатория «Обь» на Змеиногорский тракт, 77. Второй этап предусматривает вывоз елей с пунктов, которые готовы организовать сами жители, ТСЖ, УК, организации и все заинтересованные лица. О своем намерении необходимо сообщить координатору акции Екатерине Тертишниковой (МОО «Мусора.Больше.Нет»), тел.: +7-960-491-44-85. Вывоз будет осуществляться 20 января.
Также с 18 по 20 января новогодние ели будет принимать Барнаульский зоопарк.