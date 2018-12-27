Барнаульцы смогут отдать новогодние ели животным

СЕГОДНЯ 04:16 2018-12-27T05:15:42+03:00

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Любой барнаулец может принять участие в акции «Елки, палки, пять бизонов» и накормить животных. Для этого лишь нужно передать после новогодних праздников елки для вторичного использования.

Акция будет проходить в два этапа. По информации отдела по охране окружающей среды на первом этапе 13 января будет функционировать семь временных точек сбора елей. Мобильный сбор будет организован командой «Мусора.Больше.Нет».

С 11:00 до 13:00:

- рядом с ТРЦ «Юность» (улица Тимуровская, 17);

- в районе площади Октября «Зеленый сквер» со стороны проспекта Калинина;

- площадь «Кузнецова» (улица Балтийская, 53);

- сквер рядом с ТОЦ «Гулливер Парк» (проспект Красноармейский, 51а);

- парковочная площадка на пересечении улиц Взлетной и Ускова.

С 12:00 до 14:00:

- площадь «Народная» (улица Попова,86);

- парковочная площадка возле ТРЦ «ОГНИ» (улица Антона Петрова, 219Б).

Также 13 января возможно в течение дня привезти ели самостоятельно в конно-спортивный клуб санатория «Обь» на Змеиногорский тракт, 77. Второй этап предусматривает вывоз елей с пунктов, которые готовы организовать сами жители, ТСЖ, УК, организации и все заинтересованные лица. О своем намерении необходимо сообщить координатору акции Екатерине Тертишниковой (МОО «Мусора.Больше.Нет»), тел.: +7-960-491-44-85. Вывоз будет осуществляться 20 января.

Также с 18 по 20 января новогодние ели будет принимать Барнаульский зоопарк.