Бийчанин жестоко расправился с парой, требуя вернуть долг

СЕГОДНЯ 17:27 2018-12-26T17:28:06+03:00

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33-летний житель Бийска отправится за решетку за жестокие преступления.

Как сообщили в Следственном управлении СК по краю, в апреле этого года мужчина пришел к знакомому и стал необоснованно требовать долг.

- Во время ссоры злоумышленник (а он находился в состоянии алкогольного опьянения) нанес хозяину не менее 32 ударов руками и металлическим предметом, от чего тот потерял сознание. После избил сожительницу потерпевшего. А затем устроил пожар, рассчитывая, что пара погибнет в огне, и скрылся, - рассказали в ведомстве.

Между тем, мужчина смог выбраться из горящего дома и выжить, а вот женщина погибла из-за черепно-мозговой травмы.

Кроме того, на следующий день после преступления злоумышленник обворовал свою знакомую - находясь у нее в гостях, он воспользовался тем, что хозяйка отлучилась из кухни и похитил из ее сумочки 4 тысячи рублей.

Уголовное дело по факту убийства, покушения на убийство, уничтожения чужого имущества и кражи направлено в суд.