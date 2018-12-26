В Барнауле автобус №20 сбил пешехода и врезался в "Рено"
Дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса №20 произошло в Барнауле вечером 26 декабря.
По словам очевидцев, авария случилась, когда автобус ехал в сторону Власихи, после поселка Силикатный. А причиной, как уверяют горожане, стал пешеход.
- Мужчина, который, вероятно, находился в состоянии алкогольного опьянения, вышел на дорогу. Автобус начал уходить от столкновения с ним и вылетел на встречную полосу, - сообщается в паблике «Барнаул 22».
На встречке автобус столкнулся с автомобилем «Рено» и снёс ему весь бок. Оба транспортных средства улетели на обочину.
- Пешехода автобус тоже сбил, его в крови увезли на "скорой помощи", вроде живой. Водителя иномарки тоже увезли, но он в порядке, - написали свидетели аварии.
Напомним, 19 декабря в Барнауле автобус №35 с пассажирами протаранил столб. В ДТП пострадали 19 человек, в том числе двое детей
Скриншот с паблика "Барнаул 22"