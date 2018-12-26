Автомобиль сельсовета ехал на детскую елку и перевернулся (видео)
Автомобиль УАЗ крутихинского сельсовета перевернулся в Камне-на-Оби днем 26 декабря.
Авария на ул. К. Маркса.На ул. К. Маркса перевернулся УАЗ, для перевозки детей
Как сообщает местное издание «Каменские известия», ДТП произошло в обеденное время. Машина ехала в районный ДК на окружную детскую елку. В салоне помимо водителя находились председатель комитета по социально-трудовым отношениям Крутихинского района Валерий Коминар и медик.
Валерий Коминар рассказал, что УАЗик опрокинулся из-за огромной колеи. Водитель не справился с управлением, и машину «закрутило».
- Автомобиль вылетел на обочину в сугроб и перевернулся. На месте происшествия работали сотрудники ГИББД и спасатели. При этом на дороге было существенно затруднено движение транспорта, - пишет издание.
Спасатели подцепили к УАЗу трос и поставили его на колеса. Один из пассажиров получил неглубокие порезы от разбитого стекла. Машина отделалась вмятинами на кузове.