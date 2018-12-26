2018-12-26T13:37:33+03:00
Происшествия

Автомобиль сельсовета ехал на детскую елку и перевернулся (видео)

САПОЖКОВА Александра
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Автомобиль УАЗ крутихинского сельсовета перевернулся в Камне-на-Оби днем 26 декабря.

Авария на ул. К. Маркса.На ул. К. Маркса перевернулся УАЗ, для перевозки детей

Как сообщает местное издание «Каменские известия», ДТП произошло в обеденное время. Машина ехала в районный ДК на окружную детскую елку. В салоне помимо водителя находились председатель комитета по социально-трудовым отношениям Крутихинского района Валерий Коминар и медик.

Валерий Коминар рассказал, что УАЗик опрокинулся из-за огромной колеи. Водитель не справился с управлением, и машину «закрутило».

- Автомобиль вылетел на обочину в сугроб и перевернулся. На месте происшествия работали сотрудники ГИББД и спасатели. При этом на дороге было существенно затруднено движение транспорта, - пишет издание.

Спасатели подцепили к УАЗу трос и поставили его на колеса. Один из пассажиров получил неглубокие порезы от разбитого стекла. Машина отделалась вмятинами на кузове.

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