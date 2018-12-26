2018-12-26T13:05:24+03:00
Общество

Светодиодный трехметровый корабль установили в сквере адмирала Кузнецова

САПОЖКОВА Александра
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Светящийся корабльСветящийся корабльФото: предоставлено пресс-службой
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Необычную новогоднюю конструкцию - трехметровый светодиодный корабль - установили в барнаульском сквере адмирала Кузнецова (на пересечении улиц Шумакова и Балтийской).

Как сообщили в городской администрации, конструкцию изготовили в специальной мастерской. И теперь светящийся корабль удачно соседствует с яркими ночными фонарями.

Также в Индустриальном районе к новогодним праздникам установили привычные конструкции. Рядом со зданием №12 по ул. 50 лет СССР появился светодиодный «Глобус», на углу улиц Энтузиастов и Георгиева - светящийся цветок.

Вдоль Павловского тракта зажгли светодиодные фонтаны в виде зимнего цветка, «Снежный» и «Снежная королева». На пересечении тракта с улицей Панфиловцев сделали каскад из пяти светодиодных арок. Искрящийся «Мост желаний» красуется на пересечении тракта и улицы Попова, а от Малахова до кондитерской фабрики на деревьях мерцают 85 снежинок.

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