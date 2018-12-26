Бывший алтайский чиновник устроился работать в «Марию-Ра»

СЕГОДНЯ 12:44 2018-12-26T12:45:22+03:00

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Бывший начальник Управления печати и массовых коммуникаций Алтайского края Максим Герасимюк устроился в «Марию-Ра». Он возглавил службу корпоративных коммуникаций торговой компании, которая пока только формируется.

Как сообщает «Алтапресс» (кстати, это тоже прежнее место работы Герасимюка), экс-чиновнику предстоит немалый объем работы сразу по нескольким направлениям. Это брендинг, формировании корпоративной культуры, организация акций, маркетинг, взаимодействие со СМИ и органами власти, управление сайтами и соцсетями.

ИА «Банкфакс» Герасимюк сообщил, что работу ему предложил лично основатель «Марии-Ра» Александр Ракшин. Также поступали предложения еще от двух компаний. Однако Ракшин оказался самым настойчивым.

Ранее некоторые предполагали, что Герасимюк может вернуться в «Алтапресс» или занять должность главного редактора «Алтайской правды».

Максима Герасимюка уволили с госслужбы в ноябре 2018 года в связи с истечением срока контракта. Управление, которое он возглавлял, разделили на Министерство цифрового развития и Управление по печати. Второе возглавил Евгений Нечепуренко, который ранее им уже руководил.

Герасимюк говорил, что не знает о причинах, по которым с ним не продлили контракт.