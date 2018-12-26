2018-12-26T11:59:01+03:00
Общество

Более 98% алтайских выпускников успешно написали итоговое сочинение

Большинство выбрали направление «Мечта и реальность»
Анна СЕМИНА
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В этом году более 12 тысяч выпускников писали итоговое сочинение, из них с заданием справились более 98%. Соответственно все они получили допуск к ЕГЭ.

Как сообщают в пресс-службе министерства образования и науки Алтайского края, среди общего числа - 322 ребенка с ограниченными возможностями здоровья писали изложение. Из них 293 успешно сдали экзамен. Девять получили «незачет».

По данным Рособрнадзора, самыми популярными направлениями у выпускников в этом году стали «Мечта и реальность» (31%), «Доброта и жестокость» (25%), «Месть и великодушие» (21%).

В целом по России всего около 2% ребят не смогли получить зачет с первой попытки.

- Подавляющее большинство выпускников успешно справились с написанием сочинения, выполнив установленные требования, - говорит руководитель федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов.

Те, кто не смог сдать сочинение, смогут попробовать написать их 6 февраля или 8 мая.

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