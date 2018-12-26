2018-12-26T10:45:22+03:00
Общество

Алтай-Кокс поздравил ветеранов с Новым годом

САПОЖКОВА Александра
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Алтай-Кокс поздравил ветеранов с Новым годомАлтай-Кокс поздравил ветеранов с Новым годомФото: предоставлено пресс-службой
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Алтай-Кокс провел для ветеранов праздничный концерт и вечер отдыха.

С вокальными и танцевальными номерами для них выступили солисты и творческие коллективы Заринска. Во время интерактивной программы ветераны обменивались оригинальными пожеланиями, примеряли роль Деда Мороза и Снегурочки, исполняли новогодние песни и частушки. Самые активные и артистичные получили корпоративные подарки.

Продолжился праздник «Вечеринкой под елкой» с новогодними аттракционами, карнавальными костюмами и танцами.

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