2018-12-26T10:36:01+03:00
Экономика

На службе у сибирских энергетиков - современные методы диагностики оборудования

САПОЖКОВА Александра
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Заседание секций «Технологии и оборудование подстанций» и «Диагностика и испытания электротехнического оборудования» научно-технического совета ПАО «МРСК Сибири» состоялось в филиале «Алтайэнерго».

Среди участников: заместители главных инженеров по эксплуатации из всех филиалов МРСК Сибири и представители компаний-производителей электротехнического оборудования.

Центральный вектор докладов – цифровизация в электроэнергетике. Через ее призму выстраивали свои выступления все приглашенные гости. Интеграция систем мониторинга и технического диагностирования с системой управления производственными активами; методы контроля состояния обмоток силовых трансформаторов; система контроля и управления трансформаторным оборудованием; повышение надежности электроснабжения удаленных потребителей при помощи стабилизаторов и бустеров напряжения – вот лишь небольшая часть вопросов, которым были посвящены два дня заседания секций научно-технического совета.

- Один из вопросов, которому уделили внимание: применение новейших методов диагностики оборудования, – рассказывает начальник управления диагностики филиала «Алтайэнерго» Александр Иноземцев. – Например, для определения состояния обмоток трансформаторов мы, пока единственные в компании, начали использовать метод частотного анализа (системой Frax). Метод был опробован неоднократно. Вывод, к которому пришли специалисты филиала: его использование более чем оправдано. Данный метод является наиболее чувствительным к обнаружению различных дефектов или повреждений трансформаторов. Визуально их обнаружить невозможно, а используя частотный анализ, мы смогли оперативно выявить дефекты в двух силовых трансформаторах 110 кВ. Это значительно сократило время диагностики оборудования, а в конечном итоге – сроки вывода из строя трансформатора и его ремонта.

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