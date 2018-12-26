Автомобилистка сбила 10-летнего мальчика на переходе и скрылась

СЕГОДНЯ 09:59 2018-12-26T09:59:56+03:00

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Барнаульская ГИБДД разыскивает водителя (предположительно, это была девушка), которая допустила наезд на ребенка и скрылась.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 25 декабря в 11 часов 35 минут на проспекте Ленина, в районе дома 103. По данным Госавтоинспекции, неустановленный водитель на автомобиле иностранного производства (цвет и марка не известны) допустила наезд на мальчика 2008 года рождения, который переходил дорогу по регулируемому переходу.

- При этом ребенок не нарушал правила и шел на зеленый сигнал светофора. После инцидента водитель оставила место аварии, - сказали в ГИБДД города.

Тех, кто располагает какой-либо информацией о происшествии, просят позвонить по телефонам: 391-090, 393-555, 393-605 или 02.

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