2018-12-26T09:23:38+03:00
Происшествия

Цепь от трактора пробила голову подростку

САПОЖКОВА Александра
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Руководитель одного из сельхозпредприятий Кулундинского района пойдет под суд за грубое нарушение правил безопасности при производстве работ.

Как сообщили в прокуратуре Алтайского края, сотрудник этого предприятия (тракторист) взял в кабину «К-700» своего несовершеннолетнего сына, который очень хотел посмотреть, как работает отец. В тот момент мужчина демонтировал силосную яму и транспортировал бетонные плиты.

- В какой-то момент цепь, стягивающая плиту, оборвалась. И ее фрагмент отлетел в кабину, разбил стекло и попал в голову подростка. В итоге мальчик получил тяжелую черепно-мозговую травму, - рассказали в ведомстве.

Следствие установило, что на предприятии не проводили мероприятия по охране труда, инструктажи, грубо игнорировались правила безопасности. Уголовное дело в отношении руководителя направлено в суд.

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