Продавщица битой отбилась от неадекватного покупателя

СЕГОДНЯ 09:03 2018-12-26T09:03:03+03:00

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В Барнауле продавщица торгового павильона отбивалась от неадекватного покупателя битой. Теперь его судят.

Следствие установило, что в один из вечеров, житель Барнаула распивал алкоголь и как часто бывает, ему стало мало. Как назло, закончились и деньги, поэтому он решил добыть бутылочку-другую.

- Он взял кухонный нож и отправился в торговый павильон. Там он подошел к продавцу, достал оружие, и под угрозой насилия, потребовал передать ему два флакона дезинфицирующего средства, на общую сумму 160 рублей, при этом пытаясь пройти за прилавок, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Алтайского края.

Удивительно, но женщина не растерялась. Наоборот, она схватила спрятанную под прилавком биту и ударила ею злоумышленника по голове. После чего тот скрылся с места преступления.

Тем не менее, его личность установили. Против барнаульца завели уголовное дело по статье «Разбой». Уже известно, что у мужчины есть другие судимости. Теперь ему грозит до десяти лет лишения свободы.