2018-12-26T09:03:03+03:00
Происшествия

Продавщица битой отбилась от неадекватного покупателя

Ему могут дать 10 лет
Анна СЕМИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Барнауле продавщица торгового павильона отбивалась от неадекватного покупателя битой. Теперь его судят.

Следствие установило, что в один из вечеров, житель Барнаула распивал алкоголь и как часто бывает, ему стало мало. Как назло, закончились и деньги, поэтому он решил добыть бутылочку-другую.

- Он взял кухонный нож и отправился в торговый павильон. Там он подошел к продавцу, достал оружие, и под угрозой насилия, потребовал передать ему два флакона дезинфицирующего средства, на общую сумму 160 рублей, при этом пытаясь пройти за прилавок, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Алтайского края.

Удивительно, но женщина не растерялась. Наоборот, она схватила спрятанную под прилавком биту и ударила ею злоумышленника по голове. После чего тот скрылся с места преступления.

Тем не менее, его личность установили. Против барнаульца завели уголовное дело по статье «Разбой». Уже известно, что у мужчины есть другие судимости. Теперь ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Более 98% алтайских выпускников успешно написали итоговое сочинение
Сын экс-мэра Барнаула Игоря Савинцева досрочно вышел на свободу
Алтай-Кокс поздравил ветеранов с Новым годом
На службе у сибирских энергетиков - современные методы диагностики оборудования
Автомобилистка сбила 10-летнего мальчика на переходе и скрылась
Цепь от трактора пробила голову подростку
В барнаульском музее «Мир времени» расскажут об истории елочной игрушки
В Барнауле из машины выкинули таксиста, а потом сожгли ее
ВТБ Лизинг финансирует поставку вагонов крупному производителю азотных удобрений
«Ростелеком» помог провести пижамную вечеринку для поклонников английского языка
В Барнауле 26 декабря временно отключат светофоры
Власти: самое подходящее место для главной елки Барнаула - улица Мало-Тобольская
Погода в Барнауле 26 декабря: до -23
Алтайские единороссы высказались о коррупционном скандале
50-летний житель Заринска пытался дать взятку, когда попался с марихуаной
В Барнауле начнут строить четыре детских сада
Барнаульцам предлагают оценить новогоднее оформление в трамваях и троллейбусах
Фирменный стиль появился у Алтайского краеведческого музея
Барнаулец во время заседания обматерил судью
В Барнауле наградили лучших энергетиков
На Алтае великовозрастный сын до смерти запинал мать
Светящуюся маску установили в Барнауле
25 декабря – католическое Рождество: Как живут католики на Алтае
Двух тяжелых больных доставили в Барнаул из районов
ВТБ планирует внедрить мультиканальную модель обслуживания малого и среднего бизнеса