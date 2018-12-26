Продавщица битой отбилась от неадекватного покупателя
В Барнауле продавщица торгового павильона отбивалась от неадекватного покупателя битой. Теперь его судят.
Следствие установило, что в один из вечеров, житель Барнаула распивал алкоголь и как часто бывает, ему стало мало. Как назло, закончились и деньги, поэтому он решил добыть бутылочку-другую.
- Он взял кухонный нож и отправился в торговый павильон. Там он подошел к продавцу, достал оружие, и под угрозой насилия, потребовал передать ему два флакона дезинфицирующего средства, на общую сумму 160 рублей, при этом пытаясь пройти за прилавок, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Алтайского края.
Удивительно, но женщина не растерялась. Наоборот, она схватила спрятанную под прилавком биту и ударила ею злоумышленника по голове. После чего тот скрылся с места преступления.
Тем не менее, его личность установили. Против барнаульца завели уголовное дело по статье «Разбой». Уже известно, что у мужчины есть другие судимости. Теперь ему грозит до десяти лет лишения свободы.