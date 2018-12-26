2018-12-26T07:40:30+03:00
Происшествия

В Барнауле из машины выкинули таксиста, а потом сожгли ее

По данному факту идет разбирательство
Анна СЕМИНА
Поделиться:
Фото: со страницы "Инцидент Барнаул"Фото: со страницы "Инцидент Барнаул"Фото: Анна СЕМИНА
Изменить размер текста:

В Барнауле в минувший понедельник, 24 декабря, произошел страшный инцидент: неизвестные напали на таксиста, выбросили из автомобиля и угнали его.

О произошедшем стало известно из сообщения в паблике Barnaul22 в социальной сети «Вконтакте». Двое неизвестных мужчин вызвали такси в пригородный поселок Спутник. Уже когда автомобиль приехал, они напали на водителя, выкинули его из салона, сами сели за руль и скрылись в неизвестном направлении.

Спустя некоторое время автомобиль был найден на улице Трактовой. Злоумышленники зачем-то сожгли его.

Что именно произошло между водителем такси и его клиентами – установят полицейские. По данному факту проводится разбирательство. Уточняются детали произошедшего. Помимо этого эксперты должны будут ответить на вопрос: было ли самовозгорание автомобиля и его намерено подожгли.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В барнаульском музее «Мир времени» расскажут об истории елочной игрушки
ВТБ Лизинг финансирует поставку вагонов крупному производителю азотных удобрений
«Ростелеком» помог провести пижамную вечеринку для поклонников английского языка
В Барнауле 26 декабря временно отключат светофоры
Власти: самое подходящее место для главной елки Барнаула - улица Мало-Тобольская
Погода в Барнауле 26 декабря: до -23
Алтайские единороссы высказались о коррупционном скандале
50-летний житель Заринска пытался дать взятку, когда попался с марихуаной
В Барнауле начнут строить четыре детских сада
Барнаульцам предлагают оценить новогоднее оформление в трамваях и троллейбусах
Фирменный стиль появился у Алтайского краеведческого музея
Барнаулец во время заседания обматерил судью
В Барнауле наградили лучших энергетиков
На Алтае великовозрастный сын до смерти запинал мать
Светящуюся маску установили в Барнауле
25 декабря – католическое Рождество: Как живут католики на Алтае
Двух тяжелых больных доставили в Барнаул из районов
ВТБ планирует внедрить мультиканальную модель обслуживания малого и среднего бизнеса