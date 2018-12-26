В Барнауле из машины выкинули таксиста, а потом сожгли ее

СЕГОДНЯ 07:35 2018-12-26T07:40:30+03:00

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В Барнауле в минувший понедельник, 24 декабря, произошел страшный инцидент: неизвестные напали на таксиста, выбросили из автомобиля и угнали его.

О произошедшем стало известно из сообщения в паблике Barnaul22 в социальной сети «Вконтакте». Двое неизвестных мужчин вызвали такси в пригородный поселок Спутник. Уже когда автомобиль приехал, они напали на водителя, выкинули его из салона, сами сели за руль и скрылись в неизвестном направлении.

Спустя некоторое время автомобиль был найден на улице Трактовой. Злоумышленники зачем-то сожгли его.

Что именно произошло между водителем такси и его клиентами – установят полицейские. По данному факту проводится разбирательство. Уточняются детали произошедшего. Помимо этого эксперты должны будут ответить на вопрос: было ли самовозгорание автомобиля и его намерено подожгли.