«Ростелеком» помог провести пижамную вечеринку для поклонников английского языка

СЕГОДНЯ 07:22 2018-12-26T07:29:17+03:00

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«Ростелеком» поддержал учебный центр «Умный клуб» и выступил соорганизатором предновогодних вечеринок для учеников языкового центра Академия английского языка, действующего на базе клуба.

Предновогодние встречи прошли в формате ярких пижамных вечеринок и позволили детям отдохнуть и повеселиться от души. Участниками двух мероприятий стали дошкольники 5-7 лет и учащиеся школ 2-6 классов. На праздник они пришли в пижамах, отчего чувствовали себя непринужденно и по-домашнему. Организаторы подготовили для них активные игры, конкурсы с призами, сладкий стол и настоящую дискотеку. Непременным атрибутом праздника в пижамах стал бой подушками.

«Ростелеком» угощал детей печеньем, шоколадом и сладким попкорном. На память о празднике и приближающемся Новом годе компания подарила дошкольникам фирменные рюкзаки, магниты-раскраски, пятнашки, фонарики и наушники. А школьники, кроме блокнотов и флэшек, получили в подарок от «Ростелекома» карту лояльности, с помощью которой можно совершать покупки у партнеров компании с хорошей скидкой.

- Новогодние праздники для детей – время сказок, радости и веселья, и мы вместе с учебным центром «Умный клуб» постарались сделать пижамную вечеринку незабываемой. Впереди – зимние каникулы. «Ростелеком» приготовил для детской телеаудитории познавательные программы, ток-шоу, мульфильмы и фильмы-сказки на более 20 детских телеканалах «Интерактивного ТВ». С декабря на кнопке 50 началось вещание «Телеканала Деда Мороза». На канале транслируются популярные новогодние и рождественские фильмы, любимые мультфильмы и анимационные сериалы. Поздравляю с наступающим Новым годом и желаю всем хорошего новогоднего настроения, – сообщил директор Алтайского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Лавренюк.