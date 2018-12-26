В Барнауле 26 декабря временно отключат светофоры

СЕГОДНЯ 06:41 2018-12-26T06:41:11+03:00

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В среду, 26 декабря, на двух перекрестках в центре Барнаула временно отключат светофоры.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, В связи с проведением плановых ремонтных работ будет осуществлено отключение светофорных объектов на следующих участках улично-дорожной сети города:

- проспект Ленина – улица Брестская (с 13.00 до 15.00);

- проспект Социалистический – улица Молодежная (с 15.00 до 16.30).

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