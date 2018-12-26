Власти: самое подходящее место для главной елки Барнаула - улица Мало-Тобольская

СЕГОДНЯ 05:06 2018-12-26T05:06:30+03:00

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Самое подходящее место для главной елки - это пешеходная улица Мало-Тобольская, сказал в программе «На первом плане. Барнаул» председатель комитета по культуре администрации города Валерий Паршков.

Также он пояснил, почему новогодний городок до сих пор туда не перенесли:

- Мы должны сделать так, чтобы перенос был комфортный. Еще многое нужно сделать, чтобы обеспечить комфорт, безопасность и инфраструктуру. Наши трудовые и финансовые затраты на благоустройство новогоднего городка должны сохраняться не две недели (как на пл. Сахарова, - прим. ред.), а хотя бы до конца зимы. И в этом плане Мало-Тобольская более предпочтительна.

Ранее елку единожды переносили на пл. Свободы, но потом вновь вернули на прежнее место.

Напомним, открытие главного снежного городка на пл. Сахарова запланировано на 17 часов 29 декабря. Улицу Мало-Тобольскую в этом году тоже празднично украсили – там небольшой городок открыли в минувшую субботу.