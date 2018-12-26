2018-12-26T04:44:20+03:00
Общество

Погода в Барнауле 26 декабря: до -23

САПОЖКОВА Александра
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Погода в Барнауле 26 декабря ожидается морозной. Днем столбик термометра зафиксируется на отметках -21…-23, без осадков, на дорогах гололедица. Ветер слабый, северо-восточный, 2-7 метров в секунду.

Предстоящей ночью температура упадет до -32…-34. А днем 27 декабря повысится до -23...-25. В эти сутки осадков также не ожидается, в утренние часы будет изморозь.

Ночью 28 декабря вновь будут стоять тридцатиградусные морозы. А днем, по сравнению с 26 и 27 декабря, потеплеет на несколько градусов – до -20…-22, сообщили в Алтайском гидрометцентре.

Характер погоды по краю в целом существенно не отличается.

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31 декабря в Барнауле будет -1 градус днем, а в ночь на 1 января столбик термометра поднимется до нуля! Это просто идеальная погода для встречи Нового года (подробнее)

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