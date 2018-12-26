Алтайские единороссы высказались о коррупционном скандале

СЕГОДНЯ 04:11 2018-12-26T04:25:55+03:00

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14 депутатов Барнаульской гордумы, предоставляя сведения о доходах и имуществе за 2017 год, неверно указали данные и нарушили требования закона. Гордума не лишила этих депутатов мандатов, поэтому прокуратура подала на нее исковое заявление в суд.

Местные политики поделились своим мнением по этому вопросу с изданием "Банкфакс". Так, руководитель регисполкома «ЕР» в крае Денис Голобородько поддержал идею председателя АКЗС Александра Романенко уравнять в правах депутатов всех уровней. На сегодня основания для лишения мандата неравнозначны.

- Бывают разные случаи. Пошел карту в IKEA взял, на тебя счет какой-то выписали, ты его уже должен указывать в банке. «Тинькофф» или другой банк карту на тебя выпустил — это уже твой счет, - сказал Голобородько. По его мнению, отсюда и проблемы. Поэтому следует обратить внимание на разное соотношение мер ответственности и уровней власти.

- Банк ВТБ при открытии счета и получении карты автоматически открывает отдельный зарубежный счет, а вы узнаете о нем, только когда приходите взять справку для декларации. Прокуратура пару лет назад у многих депутатов именно на это обратила внимание. А они сами не знали об этом, - пояснил Александр Романенко. Именно поэтому депутаты планируют выйти с законодательной инициативой, чтобы ситуацию на местах можно было облегчить.

Но Голобородько и Романенко могут путать понятия. Так, карта ВТБ, вероятно, предполагает открытие не зарубежного, а валютного счета. Он подпадает под российскую юрисдикцию и клиент не может о нем не знать. Аналогичные претензии высказал «Барнаул.фм» и к заявлению о карте IKEA. Ее в декларации указывать не надо, а вот кредитку, которую сеть выдает от имени «Кредит Европа Банка», вписать придется. Схожая ситуация с картами «Тинькофф» - их не могут выпустить без заявления клиента, поэтому «забыть» про нее вряд ли возможно.