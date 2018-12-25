50-летний житель Заринска пытался дать взятку, когда попался с марихуаной

СЕГОДНЯ 16:18 2018-12-25T16:20:09+03:00

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Жителя Заринска будут судить за незаконное хранение наркотиков и покушение на дачу взятки.

По данным следствия, 50-летний мужчина попался с тремя килограммами марихуаны, которую хранил якобы для личного пользования и попытался отмазаться. Все произошло в октябре этого года.

- С целью избежать привлечения к уголовной ответственности у обвиняемого возник умысел на дачу взятки сотруднику полиции в размере 15 тысяч рублей за уничтожение документов об изъятии наркотика. Довести задуманное до конца мужчине не удалось, так как полицейский от взятки отказался и сообщил о преступлении в следственные органы, - сообщает краевой Следственный комитет.

Сейчас против обвинияемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствием ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному дел. Расследование продолжается.