50-летний житель Заринска пытался дать взятку, когда попался с марихуаной
Жителя Заринска будут судить за незаконное хранение наркотиков и покушение на дачу взятки.
По данным следствия, 50-летний мужчина попался с тремя килограммами марихуаны, которую хранил якобы для личного пользования и попытался отмазаться. Все произошло в октябре этого года.
- С целью избежать привлечения к уголовной ответственности у обвиняемого возник умысел на дачу взятки сотруднику полиции в размере 15 тысяч рублей за уничтожение документов об изъятии наркотика. Довести задуманное до конца мужчине не удалось, так как полицейский от взятки отказался и сообщил о преступлении в следственные органы, - сообщает краевой Следственный комитет.
Сейчас против обвинияемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствием ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному дел. Расследование продолжается.