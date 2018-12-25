В Барнауле начнут строить четыре детских сада

СЕГОДНЯ 15:55 2018-12-25T15:56:01+03:00

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Алтайские власти рассказали о главных проектах краевой инвестпрограммы 2019 года. В нее вошли около 230 объектов.

Большая часть средств инвестиционной программы будет направлена на образование. В Барнауле в 2019 году введут пять новых детских садов, еще четыре дошкольных учреждения начнут строить. Один садик в центре города реконструируют и еще девять капитально отремонтируют.

Кроме того, предусмотрено строительство школ для перехода на односменное обучение. Сейчас в Барнауле 70 процентов общеобразовательных учреждений работают в одну смену.

- Кроме строительства и реконструкции предусмотрены средства - более 1 млрд рублей - на обеспечение жильем отдельных категорий граждан. Это молодые семьи, специалисты сельской местности, дети-сироты, - сообщается на официальном сайте барнаульской мэрии.

Также в 2019 году планируется выделение денег на достройку художественного музея и театра кукол «Сказка».