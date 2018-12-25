Барнаульцам предлагают оценить новогоднее оформление в трамваях и троллейбусах

СЕГОДНЯ 15:47 2018-12-25T15:47:01+03:00

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Жителям Барнаула предлагают оценить новогоднее оформление в трамваях и троллейбусах. Перевозчик «Горэлектротранс» даже запустил конкурс «Новогоднее настроение», чтобы найти самый праздничный вагон и экипаж.

- Водители и кондукторы предприятия оформляют трамваи и троллейбусы в новогодней стилистике. Нарядный, украшенный мишурой, игрушками, рисунками и символикой приближающегося праздника, транспорт городского электротранспорта создает новогоднее настроение пассажирам на весь день, - сообщается на сайте барнаульской администрации со ссылкой на организаторов конкурса..

Пассажиры могут проголосовать за понравившийся новогодний интерьер на сайте предприятия в разделе «Пассажирам» — «Вопросы и ответы». Свои отзывы также можно оставить по телефонам: 46-99-85, 46-99-95, 46-63-33, 56-28-37, 33-54-20 или направить на адрес электронной почты office@barnget.ru.