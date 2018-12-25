Фирменный стиль появился у Алтайского краеведческого музея

СЕГОДНЯ 13:33 2018-12-25T13:33:12+03:00

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У Алтайского государственного краеведческого музея появился новый фирменный стиль. Его презентовали в понедельник, 24 декабря.

Теперь у музея новый стильный логотип. Он представляет собой квадрат, в который вписаны ключевые моменты – название и год основания.

- В данном логотипе, в максимально сжатой форме, мы попытались отобразить новую философию самого музея, что-то единое для всех посетителей. Историю Алтайского края и большую историю самого музея, с одной стороны показать традиции, но при этом, подчеркнуть, что музей стал ближе и современнее. В знаке мы постарались соединить прошлое и будущее, - рассказывает разработчик Иван Варов.

Кстати, одним из ключевых знаков стала буква «К». Она объединяет в себе цифру восемь и знак бесконечности. Квадрат же является символом коллекции, а тот факт, что он разорван, говорит о том, что музейное пространство открыто для людей, а сам музей не является статичным, он живет и развивается, несет просветительскую миссию для своих посетителей.