2018-12-25T12:50:54+03:00
Происшествия

Барнаулец во время заседания обматерил судью

Ему не понравилось предвзятое отношение
Анна СЕМИНА
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30-летнего жителя Барнаула обвиняют в оскорблении судьи, который вел его процесс.

Следствие установило, что в октябре во время двух судебных заседаний, на которых 30-летнего барнаульца обвиняли в совершении кражи в составе преступной группы, мужчина выразил явное неуважение к суду. Проще говоря, он обматерил судью.

- Во время предварительного следствия мужчина свою вину признал. Он рассказал, что посчитал отношение судьи предвзятым. Якобы он отклонял ходатайства стороны обвинения, - рассказывают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

Тем не менее, у следствия достаточно доказательств вины, в том числе свидетельские показания и лингвистические экспертизы. Уголовное дело передано в суд.

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