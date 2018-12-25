В Барнауле наградили лучших энергетиков

СЕГОДНЯ 12:34 2018-12-25T12:34:45+03:00

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21 декабря на торжественном мероприятии в Алтайском краевом театре драмы им. Шукшина чествовали лучших энергетиков. Директор Алтайского филиала и Барнаульской ТЭЦ-3 Сибирской генерирующей компании Игорь Лузанов в своем поздравлении подвел итоги уходящего года и особенно отметил достижения предприятия в регионе, в частности Рубцовский проект и то, что город стал первым в России, где применили новую модель рынка тепла.

Поздравить людей, от которых зависит тепло и уют в домах тысяч барнаульцев, пришли представители правительства Алтайского края, Алтайского краевого заксобрания, администрации Барнаула и Барнаульской гордумы.

- Сегодня перед компанией стоит множество задач. Это и увеличение мощности энергообъектов, строительство и реконструкция тепловых сетей, повышение эффективности работы подразделений, - подчеркнул в свою очередь министр промышленности и энергетики Алтайского края Александр Климин. - Но в 2019 году задач будет еще больше, и к этому надо будет готовиться. Например, будут подготовлены условия для глобальной модернизации всего теплоэнепргетического комплекса Барнаула.

Семеро сотрудников компании в этот день получили награды Министерства энергетики РФ. Почетной грамотой Минэнерго РФ награждены Сергей Азаренко - начальник цеха по эксплуатации насосных станций БТСК, Виктор Едрышев - слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 6 разряда БТСК, Вера Мальзам - аппаратчик химводоочистки электростанции 4 разряда химического цеха Барнаульской ТЭЦ-3, Егор Моор - мастер по ремонту оборудования турбинного цеха Барнаульской ТЭЦ-2.

Благодарность федерального ведомства объявлена Николаю Белкину - мастеру Юго-Западного сетевого района БТСК, Виктору Шейбаку - слесарю по обслуживанию тепловых сетей 5 разряда Центрального сетевого района БТСК, Владимиру Шимко - начальнику юридического отдела Алтайского филиала СГК.

Нагрудный знак отличия «Сибирская генерирующая компания. Ветеран энергетики» был вручен Сергею Гребенщикову - мастеру по ремонту электрического цеха Барнаульской ТЭЦ-3. Нагрудным знаком отличия «Сибирская генерирующая компания «За заслуги в энергетике» разной степени были отмечены Татьяна Калашникова - начальник экономического отдела БТСК, Евгений Курников - инженер-электроник 1 категории цеха тепловой автоматики и измерений Барнаульской ТЭЦ-2, Сергей Черных - заместитель главного инженера по эксплуатации Барнаульской ТЭЦ-2.

Также энергетики получили почетные грамоты и благодарности губернатора и правительства Алтайского края, АКЗС, регионального Министерства промышленности и энергетики, города Барнаула.