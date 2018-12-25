На Алтае великовозрастный сын до смерти запинал мать

СЕГОДНЯ 11:29 2018-12-25T11:29:16+03:00

Свой первый срок он получил еще в 14 лет

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В Алтайском крае завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего мужчины, который до смерти запинал собственную мать.

Трагедия разыгралась в одном из сел Первомайского района в октябре этого года.

- Между 55-летней женщиной и ее 36-летним сыном произошла словесная ссора. Так как мужчина был пьян, он не смог совладать со своими эмоциями. Он начал пинать мать по телу и голове. Спустя несколько часов она скончалась от кровоизлияния, произошедшего в результате полученной черепно-мозговой травмы, - рассказывают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

Позже эксперты насчитают на теле погибшей не менее 14 ударов.

Кроме того, следователи доказали, что мужчина и двое его знакомых украли из подъезда жилого дома батарею. Жительнице многоэтажки они представились сотрудниками управляющей компании. Впоследствии они сдали ее и получили 2400 рублей. Деньги потратили на свои нужды.

На этапе расследования подозреваемый свою вину признал. Стоит отметить, что до этого он не единожды отбывал наказание в тюрьмах. Впервые к уголовной ответственности его привлекли в 14 лет. А до того, как совершить последнее преступление, он гулял на свободе всего три месяца. Очередного срока ему не избежать.